Hacking de l'Hôtel de Ville, 2e édition le 24 mars

La 2e édition du « Hacking de l’Hôtel de Ville » intitulée « Start-up sans frontières » verra des créateurs d’entreprise venus du monde entier. Pas moins de 3 000 participants, un millier de start-up et une centaine de cadres issus de grands groupes sont attendus. L’événement comprendra, outre l’habituel MeetUp (lire encadré ci-dessous) et les pitchs devant les investisseurs, des pitchs inversés au cours desquels des représentants de grands groupes viendront mettre au défi 150 start-up sur leurs projets de développement à l’étranger, des espaces de démonstrations et une news-room dédiée aux journalistes couvrant l’événement en direct…

Organisé par Paris&Co, l’agence de l’innovation et de l’attractivité de la Ville de Paris, et porté par l’ensemble de l’écosystème parisien de l’innovation, cet événement sera retransmis à l’international. Au total, plus de 20 pays seront représentés, dont la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Brésil, mais aussi le Togo, le Mali, la Tunisie, la Colombie, etc.

Des personnalités et des experts interviendront sur la grande scène de la salle des Fêtes pour partager leur vision de l’innovation et traiter de l’actualité du secteur à l’international. Plus de 2 500 rendez-vous seront organisés pour partager, échanger, construire des coopérations au-delà des frontières entre start-up, grandes entreprises et laboratoires.

Les inscriptions sont ouvertes à partir d’aujourd’hui sur www.hackinghoteldeville.paris