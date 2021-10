Hacking de l’Hôtel de Ville 2021 : rendez-vous le 28 octobre prochain

Le 28 octobre prochain, le temps d’une journée, startups, grands groupes, experts, organismes d’appui, institutions et investisseurs pourront une nouvelle fois se rencontrer et partager leurs expériences et leur vision, avec pour ambition de favoriser leur créativité, développer leurs activités et tisser des relations durables.

Lors de cette journée placée sous le thème de l’innovation,1 000 startups participeront à près de 4 000 rendez-vous d’affaires préqualifiés et 50 startups pourront rencontrer des demandeurs(ses) d’emploi éloigné du milieu de l’innovation lors d’une session de recrutement sans CV. Cette journée permettra d’explorer les grandes tendances de l’innovation via des tables rondes pour découvrir les défis d’innovation sur les principaux secteurs ainsi que des sessions business, pour comprendre les enjeux stratégiques des divers acteurs de l’écosystème entrepreneurial. Cette journée est également organisée pour penser l’innovation urbaine responsable et durable. A ce titre, une exposition photo « Visages de l’innovation urbaine », sera installée, invitant à découvrir une vingtaine de portraits d’hommes et femmes qui proposent des solutions concrètes qui font rimer qualité de vie avec écologie, proximité et solidarité. Enfin, un espace de démonstration mettra à l’honneur une dizaine de solutions qui dessinent un nouveau cap dans la transition écologique et sociétale de nos villes.