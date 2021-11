Hacking de l’Hôtel de Ville : 1 800 participants pour la 7e édition

Le Hacking de l’Hôtel de Ville de Paris s’est tenu après un an et demi d’attente. Les acteurs de l’innovation ont pu se rassembler au cœur de la mairie de Paris le temps d’une journée afin de construire de nouvelles collaborations et de donner naissance aux innovations de demain. Au programme, plus de 4 000 rendez-vous professionnels, plus de 1 000 start-ups présentes et de nombreuses prises de parole destinées à mieux comprendre et à construire les innovations en mesure de transformer les espaces et les modes de vies urbains. Pendant toute une journée, l’innovation a été le centre des préoccupations dans la mairie de Paris.

Loïc Dosseur, directeur général de Paris&Co est satisfait de cette édition : « Cette édition du Hacking de l’Hôtel de Ville a mis à l’honneur les défis des transformations urbaines et la capacité des entrepreneurs à dessiner un nouveau cap dans la transition écologique et sociétale de nos villes. C’est le rôle d’un acteur tel que Paris&Co d’accompagner les entrepreneurs dans cette transition et de faciliter leur passage à l’échelle ».

Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et sa métropole. Elle favorise la diffusion de l'innovation à travers l'incubation de plus de 500 start-ups françaises et étrangères par an, l'expérimentation de solutions innovantes, l'organisation d'événements nationaux et internationaux. Elle développe son activité dans une dynamique d'open innovation en lien étroit avec plus de 170 grandes entreprises et institutions majeures.

500 start-ups présentes

De nombreuses conférences et tables-rondes se sont tenues autour de l’innovation dans différents secteurs. Au total, cinq tables rondes et trois sessions business se sont tenues. Elles ont rassemblé des experts de tous les secteurs. Leur but était de faire découvrir les grandes tendances de l’innovation et de comprendre les enjeux stratégiques des différents acteurs de l’entreprenariat. Les thèmes évoqués durant ces conférences étaient divers, ils allaient de l’accessibilité des villes pour les personnes atteintes d’un handicap aux nouvelles pratiques du voyage d’affaires en passant par la revitalisation des centres-villes.

Cette année, le Hacking de l’Hôtel de Ville s’est poursuivi après la traditionnelle journée d’échanges et de conférences du 28 octobre. Une exposition photo unique est accessible jusqu’au 15 novembre à côté de la mairie de Paris. Elle permet au grand public de découvrir les portraits d’hommes et de femmes qui font rimer qualité de vie avec écologie, proximité et solidarité. Cette exposition rappelle également les différents thèmes évoqués lors des différentes conférences du Hacking de l’Hôtel de Ville.