Habiter mieux grâce aux aides de l'Etat

Des travaux d'isolation ou d'amélioration de chauffage peuvent être entrepris, partiellement financés par différentes aides.

L'Anah peut les prendre en charge à hauteur de 35 % et 50 % en fonction des revenus et pour un montant maximum de 20 000 euros.

De leur côté, les aides de l'État, correspondent à 10 % du montant des travaux dans la limite de 20 000 euros HT. Les collectivités territoriales peuvent, elles aussi, contribuer à ces financements.

Pour bénéficier de ce programme Habiter mieux, les propriétaires doivent occuper leur logement. Celui-ci doit être construit depuis plus de 15 ans et ne pas avoir bénéficié d'un autre financement de l'État depuis cinq ans.

Les travaux entrepris doivent garantir une amélioration de la performance énergétique du logement d'au moins 25 % et ne doivent pas avoir commencé avant le dépôt du dossier.

Plus d'informations auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL) et sur habitermieux.fr.