Habitat participatif : première pierre à l'édifice

Lors de cette réunion, les participants ont pu poser leurs questions à Ian Brossat, l’adjoint chargé du logement, et aux responsables de cette initiative inédite dans la capitale. Pour mémoire, le concept d'habitat participatif est simple : un groupe de personnes s’associe pour concevoir et faire construire un immeuble. A elles ensuite d’assurer sa gestion. La ville de Paris qui souhaite mettre l’accent sur toutes ces démarches qui placent le citoyen au cœur des décisions et de la démocratie, a donc mis à disposition des parcelles, où se dresseront bientôt trois immeubles : le 9 et le 20 rue Gasnier-Guy (20e ardt), et le 16 rue Armand-Carrel (19e ardt).