Habitat insalubre : Cécile Duflot va réunir les élus et préfets concernés

L'incendie d'un immeuble insalubre à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) avait causé la mort de trois personnes, et 35 autres personnes se sont trouvées sans logement, selon la préfecture. A cette occasion, Cécile Duflot avait indiqué que l'État "s'engageait à trouver des solutions plus durables pour les personnes sinistrées de la rue Gabriel-Péri", tout en réaffirmant sa "grande détermination à lutter avec la plus grande fermeté contre l'habitat insalubre et contre les marchands de sommeil", selon le communiqué du ministère. L'ensemble des victimes de l'incendie de Saint-Denis, qui ont dans un premier temps été prises en charge par la mairie de Saint-Denis, sont dorénavant "accompagnées par les services de l'État" et "vont, dès ce soir, être hébergées dans un hôtel à Saint Denis", a souligné le ministère. L'association Droit au logement (Dal) avait affirmé mercredi qu'une cinquantaine de personnes sinistrées, n'ayant pas de solution d'hébergement, avaient commencé à occuper la Basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France.