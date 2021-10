Habitat francilien : 20 000 copropriétés dégradées

Le traitement de l'insalubrité, et plus largement de l'habitat, constitue une priorité de la Métropole du Grand Paris. D'après la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement, la ville de Paris reçoit plus de 5000 signalements d'insalubrité par an.

Les travaux conduits par Christian Dupuy, conseiller métropolitain délégué à la politique du logement et Olivier Klein, vice-président délégué à l'habitat et à la mixité, entre autres, ont été présentés au dernier Conseil. Après les délibérations sur l'intérêt métropolitain en matière de développement économique et d'aménagement du territoire, il s'agissait de définir l'intérêt métropolitain de la compétence Habitat – Hébergement de la Métropole du Grand Paris.

Un conseil métropolitain qui met tout le monde d'accord

Le président de la Métropole du Grand Paris se félicite qu'il n'y ait pas eu d'opposition lors du dernier conseil métropolitain, mais seulement des échanges constructifs par des élus concernés pour lutter contre l'habitat indigne.

« Je suis heureux de constater que cette gouvernance partagée apprend aux élus, quelles que soient leurs sensibilités politiques, à travailler entre eux dans l'intérêt général des populations. C'est extraordinaire de le ressentir lorsque l'on est président, mes collègues maires le ressentent probablement de la même manière que moi. Il s'agit de la prise en charge de l'intérêt personnel de 7 millions d'habitants dont nous sommes dorénavant responsables », confie Patrick Ollier.

L'intérêt métropolitain dans le domaine de l'habitat insalubre

Pour Patrick Ollier, « ce qui est important ce sont les interventions de Denis Cahenzli (vice-président de la Métropole délégué à l'amélioration du parc immobilier bâti, à la réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, NDLR) qui a rapporté au nom de l'exécutif métropolitain la notion d'intérêt métropolitain dans le domaine de l'habitat insalubre et des copropriétés dégradées que nous avons voté ».

Le conseil métropolitain a adopté une délibération définissant ce fameux intérêt métropolitain. Cette délibération autorise la Métropole du Grand Paris à intervenir dans des opérations tendant à résoudre les problèmes des logements insalubres ou celles tendant à rénover des copropriétés dégradées.

Mise en place de groupes techniques

« Lors de la séance, nous avons voté les objectifs pour améliorer l'insalubrité de l'habitat. Les moyens seront définis en janvier, nous allons mettre en place des groupes techniques chargés de discuter des changements à venir, cela peut concerner autant de la réhabilitation que de la démolition ou de la construction », commente Patrick Ollier.