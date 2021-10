« H », le restaurant de l'hôtel Renaissance, hippodrome de Saint-Cloud

À quelques minutes de la porte Maillot, en bordure de l’hippodrome de Saint-Cloud, le Paris Country Club est l’un des clubs de loisirs le plus prisés de la capitale. Il s’appuie sur la synergie de ses domaines d’exception : le Manoir, le Manège de Saint-Cloud, Le Pavillon de Jardy, le Domaine de Béthemont et l’hôtel Renaissance Paris Hippodrome de Saint Cloud, le dernier né, flanqué de son restaurant « H » et de ses deux salles au design particulièrement soigné. Des espaces extérieurs complètent l’ensemble avec une superbe terrasse et une piscine extérieure idéale pour un apéritif entre amis ou un brunch en famille.



Membre des Toques blanches, David Crenn est passé maître dans l’art d’adapter les plats de la cuisine française en leur livrant une dimension originale aux parfums épicés et aux saveurs d’horizons variés. De la salade de homard à la grenaille de Noirmoutier, du carré d’agneau aux olives taggiasche et artichaut barigoule, en passant par un loup « Bio », fenouil cru et cuit, il laisse totalement s’exprimer les produits du terroir, éléments essentiels de chaque plat signature. Côté dessert, le chef et son équipe de pâtissiers se lancent également dans de belles créations, proposant notamment un « Bruxelles-Paris », version décalée du célèbre « Paris-Brest », constituée d’un grand chou avec un craquelin aux spéculoos et d’une crème pâtissière allégée au caramel.