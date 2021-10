Guy Savoy : la rue Troyon, l'épicentre de la gastronomie française

Ne parlez jamais de « luxe » à Guy Savoy. Il n’est en rien prioritaire dans sa philosophie. Célébrant pourtant l’excellence au quotidien, il préfère parler de « plaisir » et de « qualité accessible ». Ce chef hors pair, au sommet de son art, a toujours privilégié la composante épicurienne, savante alliance d’un chaleureux accueil et d’une cuisine véritablement magique.







Dans le restaurant mythique de la rue Troyon, manger est une fête, un enchantement : merlan de ligne au caviar, langoustines comme un tartare, petite gelée aux citrons, foie gras de canard poêlé, « bouillon-infusion », saveurs amères, Rouget barbet « rôti-farci », jus aux foies, paleron de bœuf en deux cuissons… Le luxe est ici l’authenticité et l’intégrité du produit…







Pour démocratiser cette propension à « transformer instantanément en joie des produits chargés d’Histoire », Guy Savoy réserve quotidiennement une table au déjeuner pour des convives qui souhaitent découvrir un restaurant gastronomique... L'ensemble de la carte est ouverte pour y choisir une entrée, un plat et un dessert, pour la somme unique de 110 €, assortis de vins au verre à partir de 10 €. Cette idée est strictement réservée aux internautes…