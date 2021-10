Guy Jacquot nouveau président de la CNEJFD

Le bureau nouvellement élu de cette organisation professionnelle est également composé de Jean Marc Montserrat et Thierry Bergeras, vice-présidents ; Xavier Lecaron, trésorier ; Lionel Guibert, secrétaire général ; Thierry Saint-Bonnet, Pierre Siamer et Hubert Tubiana. Les présidents d’honneur sont Maurice Nussenbaum, Jean-Luc Dumont, Jacques Petit.

Agé de 57 ans, Guy Jacquot est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan et Agrégé d’économie et gestion. Après quelques années d’enseignement, il a rejoint la société Sorgem Evaluation en 1989 où il dirige, en tant qu’associé, des missions d’évaluation financière et d’assistance litige notamment dans le domaines des actifs incorporels (marques, brevets, savoir-faire). Guy Jacquot intervient aussi en tant que chargé de cours dans le Master Finance d’Entreprise de l’université de Dauphine et dans le Master d’Ingénierie Financière de l’IAE de Créteil.

La Compagnie Nationale des Experts Judiciaires en Finance et Diagnostic est une association qui regroupe les experts inscrits sur les listes dressées par les juridictions françaises et qui sont spécialisés en assurance, banque, bourse, diagnostic d’entreprise, évaluation de société, évaluation de préjudices économiques et financiers, finance d’entreprise et fiscalités. Ses membres interviennent sur désignation judiciaire, dans un cadre parajudiciaire (arbitrage, médiation) et dans un cadre privé.