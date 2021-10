Guillemin Flichy : Mathilde Delaunay nommée Associée

Accompagner ses clients dans leurs projets en lien avec l'économie sociale et solidaire est l'une des expertises historiques du cabinet Guillemin Flichy, tant en conseil qu'en contentieux.

Deux ans après son arrivée chez Guillemin Flichy en qualité d'Avocat of Counsel, Mathilde Delaunay a été nommée Associée le 1er janvier 2021.

Cette association confirme l'expertise juridique et fiscale de Guillemin Flichy dans le secteur de l'économie sociale et solidaire.

Mathilde Delaunay (37 ans) est inscrite au Barreau de Paris depuis 2010. S'étant consacrée dès le début de sa carrière à l'accompagnement des structures non lucratives et au secteur de l'économie sociale et solidaire, elle a intégré Guillemin Flichy en 2018 pour y renforcer cette expertise. Elle a été rejointe en 2020 par Agathe Lux, Avocate collaboratrice.

Guillemin Flichy est un cabinet d'Avocats d'affaires créé en 2011, disposant d'une expertise de premier plan en matière de gouvernance, d'éthique et d'opérations stratégiques à forte valeur ajoutée. Il accompagne une clientèle composée de sociétés cotées, d'entreprises industrielles, d'institutions publiques, de family offices et d'organismes sans but lucratif.