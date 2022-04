Guillaume Gomez et Gabrielle Halpern : cuisine et philosophie, un savoureux mélange

Gabrielle Halpern n’en est pas à ses premiers écrits sur l’hybridation, un thème qu’elle étudie depuis de nombreuses années et qui est au cœur de sa dernière bande-dessinée. Dans ce nouvel ouvrage, la philosophie et la cuisine, deux domaines qui peuvent sembler éloignés, servent d’illustration au concept d’hybridation, la grande tendance de notre époque. Selon les auteurs, nous assistons à un phénomène d’hybridation accélérée de notre monde, qui se traduit par une évolution des métiers, des méthodes de travail, des modèles économiques ou des secteurs.

Dans cet ouvrage, Guillaume Gomez et Gabrielle Halpern abordent des sujets divers comme les tiers-lieux, l’économie sociale et solidaire, l’éducation mais aussi le rapport à la nature, la relation à l’autre, le management, la place que l’on veut donner à notre alimentation ou encore les nouvelles manières de travailler. Un dialogue énergique et riche entre deux personnalités passionnées et passionnantes.

Les auteurs

Guillaume Gomez est le plus jeune cuisinier à avoir remporté le titre de Meilleur Ouvrier de France. Il a été Chef des cuisines de l’Elysée durant 25 ans et est aujourd’hui ambassadeur de France pour la gastronomie, l’alimentation et les arts culinaires. Il a co-écrit cet essai avec Gabrielle Halpern, docteure en philosophie, chercheuse associée et diplômée de l’École normale supérieure. Ses travaux de recherche portent sur le thème de l’hybridation et elle conseille parallèlement des entreprises et des institutions publiques.