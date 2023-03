Guillaume Cairou : « Près de neuf salariés sur dix vont devoir se reconvertir »

Guillaume Cairou est le vice-président de la chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France et le président de la CCI Versailles Yvelines. Fondateur de Didaxis, une entreprise de portage salarial passée de 1 à 1000 personnes en une dizaine d'années, ce serial entrepreneur est convaincu que la création d'entreprise est une voie royale pour réussir.

" Aujourd'hui, effectivement, on parle de grande démission. Ce qui est important, je pense, c'est le sens de la valeur travail qui m'est chère, qui est chère aux chambres de commerce et d'industrie. Comment, comme je le disais, accompagner les différentes transitions nécessaires, écologique, climatique, et numérique, en réinventant un certain nombre de secteurs d'activité ? Il faut également accompagner les reconversions professionnelles, puisque près de neuf salariés sur dix vont devoir se reconvertir, vont devoir apprendre de nouveaux métiers ou en tout cas adapter leur métier aux technologies du futur, notamment poussés par l'intelligence artificielle, par la robotique, par un certain nombre de technologies. La question est de savoir comment on les accompagne, comment on leur permet de trouver un sens à leur vie, à leur travail, à leur vie professionnelle en adéquation avec les besoins des territoires."