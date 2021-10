Guide Séraqui - 2013

L'année 2013, en pleine crise économique, voit la fiscalité des particuliers s'aggraver d'une façon drastique ; il faut s'attendre à une multiplication des vérifications et à une chasse accrue à la fraude fiscale. En conséquence, il est très important pour chaque contribuable de connaître la nouvelle fiscalité afin de gérer au mieux son patrimoine et d'éviter ainsi des désagréments fiscaux. Ce guide, un classique de la gestion de patrimoine, est complet et écrit dans un style clair : il est enrichi de nombreux exemples qui aident à la compréhension. Pour une lecture immédiate, les nouveautés fiscales sont individualisées en écriture rouge ou en pages sur fond rosé.