Guide pratique du point de vente collectif

Les points de vente collectifs, ces magasins cogérés par des producteurs locaux, se font de plus en plus nombreux dans les territoires et constituent un mode original de circuit court alimentaire. Ils permettent aux producteurs de présenter eux-mêmes leurs produits et leur métier aux consommateurs tout en se partageant les tâches entre eux. De plus en plus réglementé, le point de vente collectif nécessite la maîtrise pratique et juridique du fonctionnement d'une société, du contrat de dépôt-vente, de réglementations administratives et européennes et du régime fiscal applicable.

Ce guide pratique résume et explique les grands principes qui gouvernent le point de vente collectif à destination des producteurs désireux de se lancer dans un tel projet.