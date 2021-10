Ce vade-mecum est le premier ouvrage rédigé par des avocats et des magistrats, à l’usage notamment des avocats, élèves avocats, juristes et assistants juridiques, qui guide son lecteur pas à pas, de manière chronologique, pratique et stratégique, au sein de chacune des procédures décrites.

Il contient :

1 matrice de rédaction d’écritures

15 types de procédures décrites étape par étape

65 modèles d’actes d’avocat

60 modèles d’actes de procédure