Guide Paris-Île de France 2013 du Petit Fûté

C’est en effet la plus peuplée des régions, avec 12 millions d’habitants, la plus riche et la mieux desservie. De la Tour Eiffel à la cité médiévale de Provins, du château de Versailles à la forêt de Fontainebleau et aux guinguettes de la Marne, innombrables sont les incontournables. Cette année encore, l’équipe du Petit Futé a collecté les meilleures informations concernant ces lieux. Mais elle s’est aussi penchée sur d’autres adresses moins connues, gastronomiques, de détente, pièces rares d’un patrimoine caché à découvrir, y compris en plein Paris.



Région multiculturelle, carrefour européen, l’Ile-de-France dispose de mille ressources… Villes historiques, quartiers hérissés de gratte-ciel, vaste plaine céréalière, forêts chargées d’histoires… Irriguée par des centaines de kilomètres de rivières et de canaux, au premier rang desquels la Seine, l’Ile-de-France est une terre de contrastes, de la Brie au Vexin, en passant par l’Hurepoix. Cette nouvelle édition du Guide Paris–Ile-de-France est un partenaire précieux pour gagner du temps et surtout éviter les mauvaises surprises. Bienvenue à Paris, bienvenue en Ile-de-France…<

Version numérique offerte avec l’achat du guide