Guide Michelin 2023 : notre sélection de restaurants étoilés à Paris

Auparavant en janvier, la sortie du guide Michelin est dorénavant décalée à la fin de la saison hivernale depuis 2022 suite aux multiples fermetures liées à la crise sanitaire du coronavirus. Les restaurateurs français tournent les pages du nouveau guide Michelin d’une main fébrile, à la recherche de la critique rédigée sur leur établissement. Quelques lignes tant attendues dans la référence culinaire pour faire et défaire les réputations.

La liste des restaurants étoilés actuels du Guide Michelin

En attendant la publication du nouveau guide Michelin, découvrez notre sélection des établissements récompensés.

Les restaurants 3 étoiles

Le restaurant gastronomique Plénitude se cache dans le luxueux hôtel Cheval Blanc situé dans la Samaritaine. Le chef triple étoilé, Arnaud Donckele fait voyager avec sa cuisine entre la Normandie, la Méditerranée et l'Ile-de-France par des plats parfaitement équilibrés.

Cheval Blanc Paris - 8 quai du Louvre, 75001 Paris

Kei Kobayashi est un vrai chef japonais, il est né à Nagano et a été formé dans la prestigieuse école de Gilles Goujon et Alain Ducasse.

5 rue du Coq-Héron, 75001 Paris

Bernard Pacaud, un chef discret qui propose une cuisine simple et de qualité avec des Saint-Jacques aux poireaux, par exemple.

9 place des Vosges, 75004 Paris

Le chef Guy Savoy rend hommage à la cuisine française dans le cadre exceptionnel de l'hôtel de la Monnaie. On retrouve la soupe d'artichaut et truffe, à déguster avec la brioche tartinée de beurre de truffes.

11 quai de Conti, 75006 Paris

La cuisine de Yannick Alléno est éblouissante et créative, avec une mention spéciale pour les jus et les sauces.

8 avenue Dutuit, 75008 Paris

Le Bristol est un monde de luxe absolu, de suites en spa, du superbe jardin français à la piscine sur les toits, jusqu'à cette salle à manger avec mobilier Louis XVI, miroirs, grandes portes-fenêtres ouvertes sur la verdure... Le palace a choisi le nom d’Épicure pour enseigne pour le chef Eric Frechon.

Le Bristol, 112 rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris

Dans un des palaces parisiens, le chef Christian Le Squer fait des merveilles année après année. Sa cuisine intemporelle qui rappelle sa Bretagne natale avec les produits de la mer accompagné des produits du terroir.

31 avenue George-V, 75008 Paris

Pierre Gagnaire a été sacré meilleur chef du monde par ses pairs en 2015 réalise une cuisine d’auteur exploratrice, entière et excessive. Son restaurant, trois étoiles depuis 1996, est à l'image de son hôte.

6 rue Balzac, 75008 Paris

Le chef Pierre-Yves Rochon a transformé le pavillon Napoléon III niché en plein cœur du bois de Boulogne, à grand renfort de mobilier design et de tons vert, blanc et argent. Il est classé comme Meilleur Ouvrier de France grâce à sa précision et rigueur. Ces assiettes allient équilibre, harmonie et générosité.

Route de Suresnes - Bois de Boulogne, 75016 Paris

Les restaurants 2 étoiles

Alain Ducasse, le chef surdoué suscite l'admiration en cuisine d'un célèbre palace installé face au jardin des Tuileries. Le Meurice. La griffe Ducasse est mise en œuvre par Amaury Bouhours, un fidèle, au gré de menus dégustation déclinés en mets servis en petites portions.

Le Meurice, 228 rue de Rivoli, 75001 Paris

Hélène Darroze a rouvert en 2019 son restaurant de la rue d'Assas. On retrouve dans l'assiette ce qui fait la particularité de cette grande cheffe du Sud-Ouest.

4 rue d'Assas, 75006 Paris

David Toutain, dont son nom est associé à de belles tables (Arpège...). Il propose une cartographie saisissante des goûts contemporains à travers une cuisine d'auteur aux ambitions assumées.

29 rue Surcouf, 75007 Paris

Le chef Yannick Alléno est un maître sushi, il cuisine des produits d'une remarquable qualité (poissons ikejime de l'Atlantique), accompagné de sa patte créative.

8 avenue Dutuit, 75008 Paris

Jean-François Piège exprime toute l'étendue de son expérience et de son savoir-faire avec une cuisine d’auteur intemporelle qui puise aux sources livresques de l’histoire de la gastronomie française.

7 rue d'Aguesseau, 75008 Paris

À deux pas des Champs-Élysées, Le Gabriel est installé dans un décor élégant et luxueux de la Réserve, un ancien hôtel particulier du 19e siècle. Son chef Jérôme Banctel, Breton, invite les clients à un voyage entre Bretagne et saveurs d’ailleurs comme la Turquie.

La Réserve Paris, 42 avenue Gabriel, 75008 Paris

Stéphanie Le Quellec s'attelle à proposer une cuisine moderne à travers ses menus déclinables.

32 avenue Matignon, 75008 Paris

Son chef, Christophe Pelé a investi ce somptueux hôtel particulier de 1884 situé à proximité des Champs-Élysées. Ce cuisinier propose une cuisine personnelle, aux saveurs franches et marquées, qui répond toujours à la promesse de l’annonce du plat.

31 avenue Franklin-D.-Roosevelt, 75008 Paris

Le restaurant de gastronomie française contemporaine du Peninsula, ce luxueux hôtel installé à deux pas de l'Arc de Triomphe. Son nom fait référence à l'avion avec lequel Nungesser et Coli tentèrent la première traversée de l'Atlantique nord en 1927. Un cadre parfait pour déguster la fine cuisine du chef David Bizet où tout tombe juste : cuissons, jus et sauces, visuels.

19 avenue Kléber, 75016 Paris

Le chef Nicolas Beaumann perpétue avec enthousiasme la tradition du goût pratiquée depuis toujours dans cette maison emblématique.

20 rue Rennequin, 75017 Paris

Les restaurants 1 étoile

La cheffe Adeline Grattard marie les produits français et asiatique en les accompagnant avec une sélection de rares thés asiatiques. Il n'y a ni carte ni menu, laissez-vous surprendre par l'inspiration du jour. Yam'tcha, en chinois cantonais veut dire "boire le thé".

121 rue Saint-Honoré, 75001 Paris

Nicolas Flamel, bourgeois fortuné et ancien propriétaire de la maison la plus vieille de Paris (1407). Il est aussi connu dans le monde d'Harry Potter pour la pierre philosophale. Le chef Grégory Garimbay propose une cuisine moderne parfaitement équilibrée, délicatement parfumée et intelligemment composée, à l’image de sa tartelette au chocolat et girolles.

51 rue de Montmorency, 75003 Paris

Le restaurant est supervisé par Mathieu Pacaud, le chef revisite les classiques avec intelligence et talent. Les saveurs sont au rendez-vous, les produits sont irréprochables.

28 place des Vosges, 75003 Paris

L'enseigne existe depuis 1912 en plein cœur de Paris. À l'origine, c'était un bouchon lyonnais appartenant à la famille Petit. En 2005, le restaurant est cédé au groupe Ducasse. L'établissement a gardé son charme d'antan avec les boiseries, miroirs, banquettes en velours, même les assiettes siglées d'un "B" ont été conservées.

20 rue Saint-Martin, 75004 Paris

Le chef Alain Pégouret a emprunté à Joël Robuchon l'amour du geste précis et la rigueur du travail. Ses assiettes fines aux saveurs ciselées prouve le travail subtil sur les jus et les sauces ainsi qu'une attention aux belles cuissons.

41 rue Saint-Louis-en-l'Île, 75004 Paris

Aux fourneaux, William Ledeuil donne libre cours à sa passion pour les saveurs de l’Asie du Sud-Est (Thaïlande, Vietnam) où il puise son inspiration.

4 rue des Grands-Augustins, 75006 Paris

Dans l'établissement, la cuisine est entourée de deux bars pour montrer aux clients la préparation des différents plats. Au menu, une cuisine personnalisable sous forme de petites portions accompagnées d'ingrédients de choix.

5 rue de Montalembert, 75007 Paris

Un chef breton Erwan Ledru et un chef perpignanais Kevin de Porre, amis d'enfance réunis dans la même cuisine. La courte carte révèle une préparation autour de très beaux produits de saison.

18 rue d'Anjou, 75008 Paris

C'est le fief d'un couple talentueux formé par Frédéric Lorimier aux fourneaux et Camille Gouyer en salle. Fort de son parcours parmi les grands (chez Arnaud Donckele à Saint-Tropez), le chef cuisine des produits de saison.

29 rue de Cotte, 75012 Paris

Les étoiles vertes classées par le guide Michelin

Les restaurants 3 étoiles vertes

Le chef Alain Passard propose un menu 100 % légumes pour explorer les possibilités culinaires des végétaux.

84 rue de Varenne, 75007 Paris

Les restaurants 2 étoiles vertes

Chez le chef David Toutain, celui-ci propose une cuisine contemporaine et créative.

29 rue Surcouf, 75007 Paris

Bruno Verjus était entrepreneur, blogueur, critique gastronomique et même auteur désormais... devenu « chef autodidacte ». Il prépare les commandes dans sa cuisine ouverte devant les clients. Tout est cuisiné à la minute avec des garnitures et des sauces pour ne pas dénaturer le produit.

3 rue de Prague, 75012 Paris

Les restaurants 1 étoile verte

Le chef italien Simone Zanoni imprime sa patte culinaire au sein du prestigieux hôtel parisien. Il propose une cuisine aux accents maritimes de la Méditerranée en misant sur la légèreté et sur les petites portions.

Four Seasons George V, 31 avenue George-V, 75008 Paris

Le restaurant mené par le jeune Bertrand Grébaut, Septime symbolise le meilleur de cette nouvelle génération de tables parisiennes branchées.

80 rue de Charonne, 75011 Paris

Le chef Thibaut Spiwack propose avec originalité le terroir de la région Ile-de-France avec un menu attractif et une petite carte.

80 boulevard des Batignolles, 75017 Paris

Les nouvelles tables du guide Michelin sélectionnées par les inspecteurs du guide

Cuisine créative

Nhome- 41 rue de Montpensier, 75001 Paris

Jujube- 4 rue Dancourt, 75018 Paris

Cuisine traditionnelle

L'Absinthe- 24 place du Marché-Saint-Honoré, 75001 Paris

Le Petit Rétro - 5 rue Mesnil, 75016 Paris

Cuisine moderne

Omar Dhiab - 23 rue Hérold, 75001 Paris

Les Ombres - 27 quai Branly, 75007 Paris

Milagro- 85 avenue Bosquet, 75007 Paris

Maison Ruggieri - 11 rue Treilhard, 75008 Paris

CoDa - 15 rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris

Bonhomme- 58 rue du Faubourg-Poissonnière, 75010 Paris

Dante- 14 rue de Paradis, 75010 Paris

Cavalieri- 71 avenue Paul-Doumer, 75016 Paris

Ose- 3 rue Durantin, 75018 Paris

Bonnotte- 1 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt

Quand sort le guide Michelin 2023 ?

À trois semaines de la révélation du palmarès 2023 du guide Michelin - ce sera le 6 mars prochain à Strasbourg - qui dévoilera les 49 nouveaux établissements qui s'ajouteront à la liste des établissements distingués par un "Bib Gourmand". Cinq d’entre eux sont à Paris.

Cette nouvelle cérémonie sera l'occasion de découvrir les nouveaux restaurants étoilés de France, et ceux qui décrochent leur deuxième voire leur troisième étoile. Le Guide Michelin dévoile aussi les nouvelles étoiles vertes, qui récompensent les restaurants durables, et plusieurs autres prix, comme ceux dédiés à la pâtisserie, l'accueil et la sommellerie.

Qu'est-ce qu'un Bib gourmand ?

Catégorie ajoutée en 1997, le Guide Michelin met un point d'honneur à nommer les établissements considérés comme des "bons plans" arrivés à l'addition. Selon l'institution, ces lieux "se distinguent par leur bon rapport qualité-prix et proposent, midi et soir, au moins un menu complet pour un prix maximum de 34 euros en Province et de 28 euros à Paris". En cuisinant des produits du terroir ou en mettant à l'honneur une cuisine étrangère, ces établissements sont parfaits pour les amateurs du guide en recherche d'adresses accessibles pour leurs portefeuilles.

Qui sont les cinq Bib gourmand de Paris ?

Les cinq adresses qui font du bien aux grands gourmands à la tirelire serrée sont dans le centre de Paris.

Tamir Nahmias vous fera découvrir la cuisine méditerranéenne-orientale dans son restaurantAdar situé au 49 passage des Panoramas, 75002 Paris.

Le chef Yousef Gastli partage la richesse des saveurs tunisiennes avec un plat cocasse prévu pour deux, la gargoulette (un récipient en terre cuite dans lequel le chef fait cuire son agneau) dans son restaurantDune au 35 rue des Jeuneurs, 75002 Paris.

Àla table de Mee, le chef vous préparera des petits plats d’accompagnement, comme les kimchi (pickles de chou fermenté et pimenté) qui est le casse-croûte traditionnel des Coréens au déjeuner. À venir déguster au 6 rue des Ciseaux, 75006 Paris à Saint-Germain-des-Prés.

Le chef YungKwon qui tient son restaurant du même nom, situé au 7 rue Ernest-Cresson, 75014 Paris, propose aussi des menus coréens.

ChezOse dans le quartier de Montmartre au 3 rue Durantin, 75018 Paris. Les chefs Olivier Schell et Édouard Sanchez séduisent la clientèle du quartier avec une cuisine gourmande préparée avec de bons produits bruts, locaux, frais et de saison.

Qu'est-ce qu'une étoile ? Et comment sont-elles décernées ?

Les étoiles Michelin sont décernées aux restaurants qui proposent une cuisine exceptionnelle. Les inspecteurs tiennent compte de 5 critères universels :

la qualité des produits ;

l’harmonie des saveurs ;

la maîtrise des techniques ;

la personnalité du chef telle qu’elle s’exprime dans sa cuisine ;

la prestation de service sur le long terme et le rapport qualité/prix.

En 1931 apparaissent les trois niveaux d'étoiles pour récompenser et encourager les restaurants vers la perfection.

Selon le guide Michelin :

1 étoile : le restaurant est considéré comme « très bon », propose une carte de qualité et offre avec régularité une cuisine de haut niveau.

: le restaurant est considéré comme « très bon », propose une carte de qualité et offre avec régularité une cuisine de haut niveau. 2 étoiles sont décernées lorsque la personnalité et le talent en cuisine sont évidents dans les préparations : la cuisine est raffinée et inspirée.

sont décernées lorsque la personnalité et le talent en cuisine sont évidents dans les préparations : la cuisine est raffinée et inspirée. 3 étoiles : il s’agit de la plus haute distinction, qui est attribuée à la cuisine remarquable de chefs qui se trouvent au sommet de leur talent.

Quelles sont les autres récompenses du guide ?

Le Bib Gourmand est attribué aux restaurants offrant le meilleur rapport qualité-prix.

En 2016, la récompense l'assiette Michelin est attribuée aux chefs pour reconnaître leur professionnalisme et encourager les restaurants à la frontière de l'excellence.

Et en 2020, l’Etoile Verte met en lumière les restaurants de la sélection du Guide Michelin qui sont des modèles en termes de gastronomie éco-responsable.

Quels sont les chefs parisiens qui possèdent le plus d’étoiles ?

Joël Robuchon

Joël Robuchon est actuellement le plus grand des chefs étoilés du guide Michelin. Le Meilleur Ouvrier de France de 1976 est à la tête de plusieurs restaurants partout dans le monde, dont L’atelier Etoile à Paris et le Restaurant Joël Robuchon à Monaco». En 1990, il est élu « cuisinier du siècle » du guide Gault & Millau. Il possède 30 étoiles à son actif.

Alain Ducasse

Alain Ducasse est un chef cuisinier français qui est à la tête de trois restaurants gradés au guide Michelin : Le Louis XV à l’hôtel de Paris Monte-Carlo, le Alain Ducasse au Plaza Athénée à Paris et The Dorchester à Londres. Il détient 18 étoiles. Il a reçu un chevalier de la Légion d’honneur en 2004 des mains de Jacques Chirac.

Anne-Sophie Pic

Anne-Sophie Pic est une des rares femmes françaises à avoir décroché 7 étoiles au Guide Michelin avec tous ses restaurants dont La Dame de Pic à Paris. En 2011, Anne-Sophie Pic est élue « Meilleure femme chef du monde ».

Pierre Gagnaire

Pierre Gagnaire est un chef français très occupé, 16 restaurants partout dans le monde. Cette occupation lui a valu 5 étoiles au Guide Michelin. En 2015, Pierre Gagnaire est élu « Plus grand chef étoilé du monde ».

Pensez à réserver votre table plusieurs semaines avant pour avoir une chance de pouvoir goûter les merveilles des chefs étoilés.

Source

Le guide MICHELIN