Guide des formalités et de la fiscalité des actes notariés – 2013

Dans son îlot de solitude, entouré par un océan de questions liées aux formalités et à la fiscalité, le formaliste trouvera dans cet ouvrage la bouteille jetée à la mer qu'il attendait depuis si longtemps. Dans cette bouteille, une carte, un guide qui sera dorénavant son ouvrage de référence. Il y trouvera une réponse à toutes ses interrogations et notamment :

- Quelle orientation fiscale donner à son acte ?

- Selon le type d'acte, quelles pièces déposer, dans quels délais ?

- Comment se calculent les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux ?

Cet ouvrage se veut unique dans son concept, aussi vous y trouverez :

- de nombreux tableaux synthétisant la fiscalité ;

- des schémas explicatifs pour illustrer des développements parfois complexes ;

- une bible des refus et rejets ;

- des mises en situation accompagnées de leurs solutions.