Guide d'aide et d'accompagnement des entreprises industrielles

Le 11 septembre dernier, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie, a annoncé la publication d'un guide rassemblant les dispositifs d'aide et d'accompagnement mobilisables par les entreprises industrielles pour la relance.

Le Gouvernement a mobilisé des moyens sans précédent pour le soutenir le secteur industriel. C'est donc pour aider les chefs d'entreprises industrielles à s'en saisir pleinement que la Direction générale des entreprises du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance vient de publier un guide rassemblant l'ensemble des mesures mobilisables par les TPE, PME et les ETI industrielles pour les soutenir dans la reprise de leur activité. Sont répertoriés les dispositifs déployés par l'Etat et ses opérateurs et complémentaires de ceux mis en place par les collectivités et les chambres de commerce et d'industrie.

Guide des aides nationales et régionales

Ce guide, régulièrement actualisé, doit répondre aux préoccupations concrètes des chefs d'entreprises et liste les dispositifs mobilisables en matière d'aide au financement, de transition numérique et écologique, de soutien à l'innovation, de développement de nouvelles productions en France, de développement à l'export, de conseil, etc. Les régions de France sont appelées à travailler ensemble sur une version consolidant les dispositifs nationaux et régionaux spécifiques à chaque région.

Par ailleurs, les services de l'Etat en région (Direccte) et le réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) s'engagent à contacter directement près de 30 000 entreprises, ETI industrielles et PMI, afin de leur présenter ces dispositifs.

« (...) Pour que ces outils prennent toute leur ampleur, il est nécessaire que les entreprises se l'approprient. Pour les y aider et aller au-devant de leurs besoins, nous publions aujourd'hui ce guide qui détaille notamment les dispositifs de France Relance et nous agissons activement et localement auprès des entreprises. Ensemble, faisons de la relance un succès pour notre industrie ! », explique Agnès Pannier-Runacher,.

« En faisant le choix de la compétitivité, de l'innovation, de l'écologie, du numérique et de l'attractivité de la France, le plan de relance peut permettre à toutes nos entreprises industrielles de croire en l'avenir. Le réseau des Chambres de commerce et d'industrie, fort de son maillage dans tous les territoires, lance aujourd'hui une campagne massive de 29 000 appels sortants afin de faire connaitre les mesures de relance de l'industrie mises en place par l'État, et d'orienter les chefs d'entreprise vers un accompagnement adapté et pertinent. », ajoute Pierre Goguet, président de CCI France.

Le guide est consultable et téléchargeable à l'adresse : https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/industrie/politique-industrielle/dispositifs-entreprises-industrielles.pdf