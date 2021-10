Guide culturel hiver

Tiré à près de 30 000 exemplaires, ce guide recense l’actualité culturelle des trois musées départementaux (Albert-Kahn, musée et jardin départementaux à Boulogne-Billancourt, le Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, le Musée du domaine départemental de Sceaux), des Archives départementales à Nanterre et des parcs départementaux. Parmi les manifestations proposées : des expositions, des visites guidées, des conférences et des animations thématiques pour toute la famille, le jeune public et les amateurs d’histoire pour l’automne.