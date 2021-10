Guide culturel des Hauts-de-Seine

Ce guide recense l’actualité culturelle des trois musées départementaux (Albert-Kahn, musée et jardin départementaux à Boulogne-Billancourt, le Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, le Musée du Domaine départemental de Sceaux), des Archives départementales à Nanterre et des parcs départementaux. Parmi les manifestations proposées : des expositions, des visites guidées, des conférences et des animations thématiques pour toute la famille et pour le jeune public.



Cette année, le département des Hauts-de-Seine célèbre ses 50 ans le week-end du 5 et 6 juillet dans les parcs et à La Défense : jeux, initiations, animations, concerts… seront proposés. A cette occasion, le Conseil général invite à découvrir l’exposition de photographies grand format en plein air : « Les Hauts-de-Seine : 50 ans en images ». Réalisée à partir des images des photographes du Conseil général et des Archives départementales, cette exposition de 50 photographies aura lieu du 11 juin au 31 août allée des Clochetons au Domaine départemental de Sceaux et au Parc départemental des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne/Gennevilliers.

Le guide est distribué gratuitement dans les trois musées départementaux, dans tous les offices de tourisme du département, les bibliothèques, les communes du département ainsi que dans tous les musées de la région. Il est en ligne sur www.hauts-de-seine.net.