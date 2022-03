Guerre en Ukraine : le Département de l’Essonne se mobilise pour venir en aide à la population civile

Concrètement, le Département a indiqué vouloir mobiliser un fonds d’urgence de 100 000 euros et mobiliser la capacité d’accueil du centre d’hébergement Auguste Mione, du Domaine du départemental de Chamarande, pour répondre aux besoins d’hébergement d’urgence des familles fuyant la guerre.

« Face à la tragédie humaine qui se déroule aux portes de l’Europe, le Département de l’Essonne entend prendre toute sa part pour apporter l’aide dont les victimes civiles de l’agression russe envers l’Ukraine ont besoin. Nous, tous élus départementaux confondus, nous mobilisons au travers de ces deux mesures », souligne François Durovray, président du Département.

Le Département et l’Union des Maires de l’Essonne ont également indiquer leur volonté de coordonner et de dresser un inventaire de l’ensemble des initiatives et dons des communes et des Essonniens à destination des associations et ONG de solidarité, en lien étroit avec l’Ambassade d’Ukraine en France et les services du Quai d’Orsay.