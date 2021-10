Guerlain obtient l'enregistrement de sa marque tridimensionnelle

Le Tribunal de l'Union Européenne a annulé le 14 juillet dernier la décision de l'office jugeant que la marque de Guerlain possède bien une « forme inhabituelle pour un rouge à lèvres qui diffère de toute autre forme existant sur le marché » qui rappelle une coque de bateau ce qui lui confère bien un caractère distinctif.

« Cette décision majeure devrait permettre à l'EUIPO de revoir sa position dans l'examen de la protection des marques tridimensionnelles dont la forme diverge des habitudes du secteur et permettre aux entreprises, aux créateurs de se protéger et d'obtenir enfin l'enregistrement de telles marques, remparts essentiels dans la lutte contre les contrefaçons », commente Béatrice Daubin, conseil en propriété intellectuelle et membre du comité de direction Lavoix ayant conseillé Guerlain sur ce dossier.