Groupes de travail réformateurs au barreau de Paris

Ces nouveaux groupes de travail se réuniront à l'issue de chacune des prochaines séances du Conseil de l'Ordre.

Ce faisant, le Conseil de l'Ordre entend donner au bâtonnier élu et au vice-bâtonnier élu les moyens d'agir efficacement dès leur entrée en fonction en janvier prochain, pour répondre aux attentes de l'ensemble des avocats.

Le Conseil de l'Ordre réuni le 19 septembre dernier avait d'ores et déjà décidé, dans le prolongement des travaux qu'il a entrepris en 2015, puis en mai 2016 et avril 2017, de consacrer sa séance du 10 octobre à l'examen de mesures permettant d'assurer davantage d'équité, d'efficacité et de transparence dans les missions et les rémunérations des avocats missionnés par l'Ordre des avocats de Paris.

Il a, dans cette perspective, délégué à un groupe de travail la charge de formuler des propositions concrètes pour cette séance exceptionnelle.

Le Conseil poursuit simultanément son action sur tous les sujets de préoccupation des avocats, parmi lesquels figurent notamment l'adaptation de la profession aux défis du numérique, la réforme du RSI, la protection des libertés publiques à l'heure de la transposition de l'état d'urgence dans le droit commun, la pénalisation des migrants et le déménagement du tribunal de Grande Instance de Paris.