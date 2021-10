Gros plan sur la terrasse de la Table du Huit

Le maitre jardinier René Quendo a associé buis, fougère arborescente, palmier et un olivier vieux de plus de 50 ans pour créer une oasis de fraîcheur. Rhododendrons, rosiers, hortensias, azalées et plantes aromatiques mêlent couleurs et parfums, autour d’un espace en bois de 40 couverts dédié à la restauration, comme un avant-goût de la cuisine sincère sur les produits, d’une franche générosité et sophistiquée sur les saveurs de Benoît Hilaire, le chef de la Table du Huit.

La carte printanière du Huit reprend l’ossature des précédents menus : les entrées (poissons, foie gras, consommés ou salades au choix), un côté mer (merlu et polenta, bar et homard accompagnés de légumes du moment), un côté terre (le burger auvergnat croise la pomme de terre avec un tartare de charolais et un filet de bœuf, le carré d’agneau et les fameuses pâtes du Huit jouent les outsiders) et des desserts (avec en guest star le riz au lait du chef). Et toujours un semainier culinaire où Benoît Hilaire revisite un plat traditionnel (Fish and chip de merlu le mardi, par exemple). Enfin pour apprécier pleinement la terrasse un « coté jardin » tout en fraîcheur et ses plats gourmands à base de produits de saison » : asperges, morilles ou fraises...