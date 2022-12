Grève SNCF : deux TGV sur cinq annulés samedi et dimanche

Le déplacement le week-end de Noël va être compliqué dans les trains, au départ de Paris. La grève des contrôleurs, déjà en cours à la SNCF, devrait se renforcer samedi 24 et dimanche 25 décembre. Un TGV sur deux devrait circuler sur les axes Nord et Atlantique et trois TGV sur cinq sur les axes Sud-Est et Est. Deux Ouigo sur trois sont prévus tandis que trois trains Lyria et Intercités sur quatre pourront rouler, a précisé la SNCF dans un communiqué.

200 000 usagers concernés

Ces annulations de trains devraient concerner quelque 200 000 personnes, sur les 800 000 initialement attendues dans les trains ce weekend.

Les voyageurs concernés vont pouvoir bénéficier d'un bon d'achat équivalent à deux fois le montant du billet, et ce même si le billet a été échangé contre un autre. « Cette compensation sera accessible via un formulaire » et est accordée en plus du remboursement du billet à 100 %.