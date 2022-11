Grève RATP : le métro quasiment à l’arrêt

A la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle avec « zéro métro, zéro RER », la journée d’aujourd’hui est très difficile sur l’ensemble des transports franciliens. La RATP avait d’ailleurs invité « tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements sur le réseau ».

Cinq lignes totalement fermées, les autres au ralenti

Le trafic est totalement interrompu pour la journée sur cinq lignes : 2, 8, 10, 11 et 12. Les métros des lignes 3, 3bis, 4, 5, 6, 7, 7bis, 9 et 13 ne circulent qu’aux heures de pointe, de 7h à 9h30 et de 16h30 à 19h30, avec un service limité et de nombreuses stations fermées. Seules les lignes 1 et 14, totalement automatisées, fonctionnement normalement, mais avec « un risque de saturation ».

RER et bus également perturbés

Concernant le RER A, aux heures de pointe, un train sur deux circule, contre un sur quatre en heures creuses, et une fermeture est à prévoir aux alentours de 21h. Même situation pour le RER B, il n’y a qu’un train sur deux aux heures de pointe mais un sur trois aux heures creuses.

Le réseau de bus est aussi perturbé avec une vingtaine de lignes arrêtées et un service dégradé pour les autres lignes. Le tramway, de son côté, fonctionne normalement à l’exception de la ligne T5.

Toutes les informations sur www.ratp.fr/infos-trafic