Grève du 7 février : le parcours de la manifestation contre la réforme des retraites

Après le 19 et le 31 janvier, une troisième journée de mobilisation est organisée mardi 7 février par l’union intersyndicale, regroupant la CGT, Solidaires, FO, FSU, UNSA, CFE- CGC, CFDT et CFTC, et les syndicats lycéens et étudiants FIDL, Voix lycéenne, UNL, UNEF, FAGE et MNL.

Pour cette nouvelle manifestation, « un dispositif spécifique de circulation, abondant le service d’ordre public, est mis en place par les services de la préfecture de police, la circulation routière risquant d’être fortement perturbée dans un périmètre large », a annoncé la préfecture de Police.

Départ 14h, place de l'Opéra

Les manifestants quitteront la place de l’Opéra à 14h, pour rejoindre la place de la Bastille à 19 h, en passant par les boulevards des Italiens, Montmartre, Poissonnière, de Bonne-Nouvelle, Saint-Denis, Saint-Martin, place de la République, boulevards du Temple, des Filles du Calvaire, Beaumarchais. Un dispositif de circulation est mis en place autour de la manifestation, entre les places de l’Opéra et de la Bastille, pour pallier les difficultés rencontrées, au fur et à mesure de la progression du cortège.

Attention au stationnement

Les véhicules particuliers stationnés le long du parcours ou aux abords feront l’objet de mesures de déplacement.

La circulation, très fortement perturbée dans un large périmètre, compris entre les boulevards des Italiens, Montmartre, Poissonnière, de Bonne-Nouvelle, Saint-Denis, Saint-Martin, place de la République, boulevards du Temple, des Filles du Calvaire, Beaumarchais, au nord, et les rues de Rivoli et Saint-Antoine au sud, sera rétablie progressivement, en fonction de la physionomie des lieux.

La préfecture de police recommande aux automobilistes de contourner largement le secteur pendant toute la durée de l'événement.