Grés d'Or 2015 : appel à candidatures

« Depuis 1999, les Grès d'Or de la FEEF récompensent des partenariats performants entre les PME et la Grande Distribution. En 16 ans la FEEF a primé près de 200 PME et cette distinction constitue, pour nombre d’entre elles, un véritable tremplin vers le succès ! Cette année nous avons décidé de franchir un nouveau cap en proposant un trophée dédié à valoriser les partenariats mis en place par les entreprises avec les acteurs de la RHF », déclare Dominique Amirault, président de la FEEF



PME et Grande Distribution unis dans la Fête des PME

L'appel à candidatures est ouvert à toutes les entreprises (TPE/PME/ETI), adhérentes ou non à la FEEF, qui souhaitent mettre en avant une collaboration pérenne et valorisante avec un acteur de la distribution. Pour l‘édition 2015 des Grés d’Or - Distribution, la FEEF propose 7 catégories pour concourir : Développement régional, Innovation, Développement durable/RSE, Export, Mutualisation, Démarche catégorielle et Filière.



Les Grés d’Or de la FEEF s’ouvrent à la RHF

En 2015, la FEEF innove et lance le Grés d’Or - RHF. L’appel à candidatures est ouvert aux entreprises indépendantes qui souhaitent valoriser un partenariat avec une enseigne professionnelle du circuit de la Restauration Hors Foyer (RHF).