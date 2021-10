Green Lighthouse Development : Herbert Smith Freehills conseille Cero Generation

Le cabinet d'avocats d'affaires international Herbert Smith Freehills a conseillé Cero Generation, l'un des plus grands développeurs d'énergie solaire d'Europe et affilié de Macquarie Group Limited, dans le cadre de sa cession, aux côtés de MM. Jean-Marc Fabius et David Portales, fondateurs de Green Lighthouse Développement (GLHD), pionnier des projets solaires agrivoltaïques en France, d'une participation de 45 % de cette société à EDF Renouvelables, leader international de la production d'électricité renouvelable.

