GRDF recrute 64 alternants en 2023 en Île-de-France

À l’occasion de cette nouvelle campagne de recrutement, GRDFpropose 64 postes en alternance pour la rentrée 2023, pour les besoins opérationnels en région Ile de France, qui s’ajoutent aux postes du siège de l’entreprise. Les offres permettent de préparer des diplômes allant du bac pro à bac + 5 et couvrent l’ensemble des métiers de l’entreprise tels que technicien gaz, conseiller clientèle, chargé d’affaires, référent d’équipe, technicien de maintenance, ingénieurs relations travaux, ou encore chargés de communication.

« Avec Philippe Delorme, Directeur Réseaux GRDF Ile-de-France, nous sommes fiers de former de nombreux jeunes en alternance aux métiers du gaz. Nous transmettons ainsi de nombreuses expertises techniques, qui composent le savoir-faire gazier de GRDF », a précisé Bertrand de Singly, Directeur Client-Territoires GRDF Ile-de-France.

Des conditions d’accompagnement avantageuses

Pour attirer un grand nombre de candidats, GRDF met en place des conditions d’accompagnement avantageuses. Parmi celle-ci, l’entreprise veille à offrir des conditions financières avantageuses à ses alternants en commençant par une rémunération supérieure au seuil légal et l’accès à l’intéressement annuel. GRDF veut aussi faciliter l’hébergement à proximité du lieu de travail en accompagnant l’alternant dans ses recherches de logement et en prenant en charge une partie de ses frais d’hébergement. Les trajets quotidiens entre le logement et le lieu de travail sont aussi pris en charge à 50 % et pour les alternants vivant éloignés de leur école, 100 % des déplacements liés aux débuts et fins de période d’alternance sont couverts par GRDF. Lorsque l’activité de l’alternant le nécessite, une aide au financement du permis de conduire à hauteur de 1 000 € peut être versée.

Faciliter l’accès à l’emploi

Les alternants sont accompagnés au quotidien par un tuteur pour développer des compétences professionnelles et leur employabilité dans un secteur d’avenir. GRDF propose à ses alternants de vraies opportunités de carrière en Ile-de-France afin de faciliter l’accès à l’emploi. Les embauches d’alternants diplômés représentent près de 10% en 2021 et en 2022 de l’ensemble des recrutements en CDI au sein des équipes de GRDF en Ile de France.