GRDF ouvre 500 postes en alternance en 2022

Que ce soit pour des postes de technicien gaz, d’informaticien, de conseiller clientèle, de chargé d’affaires ou de chargé de communication, les opportunités sont multiples et ce, dans toute la France.

De nouveaux profils pour s’adapter aux nouvelles transitions

GRDF fait de l’alternance une priorité : l’entreprise a formé 750 alternants en 2021 et plus de la moitié ont été embauchés directement après leur formation, surtout dans les métiers techniques. Priorité leur est également faite au moment de l’embauche puisque les alternants diplômés représentent 20 % des recrutements en contrat à durée indéterminée (CDI) au sein de l’entreprise. Fraîchement diplômés donc, les alternants sont une vraie plus-value pour l’entreprise qui nécessite de nouvelles compétences pour s’inscrire dans une transition plus écologique de l’exploitation et de la gestion du réseau de gaz. Ces nouveaux profils sont particulièrement stratégiques et viennent apporter leurs compétences en ce qui concerne la sécurité du réseau, l’essor du gaz vert, le développement de la mobilité gaz, le déploiement d’équipements connectés, etc. Il semble évident que l’avenir de GRDF repose sur les jeunes diplômés qu’elle embauche et ce, grâce aux nombreuses offres d’alternance proposées.