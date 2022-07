Grant Thornton France déploie son Japan Desk avec l’acquisition de ComptaPlus,

Grant Thornton, groupe leader d’audit et de conseil, vient d’annoncer son nouveau projet de croissance externe sur lequel les équipes travaillaient depuis plusieurs mois et qui s’inscrit naturellement dans la dynamique de croissance du groupe en France, comme à l’international. A la rentrée, le hub International Business Advisory Services, réunissant des professionnels tous bilingues et / ou combinant une double culture, accueillera donc 12 collaborateurs dont les deux fondateurs de ComptaPlus qui viendront activement renforcer le déploiement opérationnel du Japan Desk. Ils travailleront en contact direct et permanent avec Grant Thornton Japan.

Cette acquisition porte à près de 70 personnes le nombre d’experts, au sein du hub International Business Advisory Services, qui représentent cinq Desks dédiés : l’Allemagne, les USA, le Canada, la Chine et le Japon. Leurs missions : conseil, assistance et communication cross-culturelle pour un accompagnement créateur de valeur des entreprises clientes, et ce dans tous les pans de leur stratégie opérationnelle en France, sur l’ensemble des enjeux comptables, juridiques et fiscaux mais aussi numériques et de transformation.

Cette acquisition souligne la double dynamique poursuivie par Grant Thornton : le renforcement de l’approche conseil singulière de « Desks pays » propre au Cabinet et l’illustration concrète de la démarche « Go Beyond » de l’organisation mondiale, représentant une force de frappe de 130 pays.

Mathieu Devillers, associé et directeur du hub International Business Advisory Services, précise : « Nous nous réjouissons de l’arrivée de Shoko Martiano et de Jacques Martiano, et de leur équipe d’experts aguerris, pour qui les spécificités culturelles et économiques françaises et japonaises n’ont aucun secret. L’accueil de ces nouveaux professionnels donnera à notre Japan Desk une ampleur tout à fait significative avec des collaborateurs biculturels « à cheval entre Paris et Tokyo ». De nombreuses synergies émergent d’ores et déjà sur l’ensemble de nos offres, nous positionnant au plus haut niveau des relations franco-japonaises. Des atouts qui viennent décupler l’attractivité déjà ancrée de notre démarche de Desks, propre à Grant Thornton sur le marché. ».

« L’acquisition de ComptaPlus est créatrice de valeur pour le Cabinet. L’intégration de nouvelles compétences permet de renforcer l’expertise de notre stratégie de Desks et notre ouverture sur le monde ; l’un des atouts de notre organisation et l’illustration de la puissance de notre réseau présent dans 130 pays. », a déclaré Robert Dambo, président de Grant Thornton France.

Biographies

Shoko Martiano, après un cursus classique au Japon et passionnée de culture française, s’inscrit au cours de civilisation française de la Sorbonne et s’installe en France en 1978. A partir de 1982, et durant plusieurs années, elle participe aux séminaires donnés pour les dirigeants des sociétés japonaises implantées en France. C’est en rendant un service pluridisciplinaire aux sociétés d’origine japonaise qu’elle se forme une solide expérience en tant que Consultante-Experte.

Jacques Martiano, après des études au Lycée Louis le Grand, obtient une maîtrise en Droit des Affaires, une maîtrise en Sciences Economiques à l’Université de Paris II Assas, puis un Diplôme d’Expert-Comptable avec un mémoire sur les rôles comparés des expert comptables français et japonais. Depuis 1982, il multiplie les relations avec le Japon pour en approfondir sa connaissance culturelle. C’est en rendant un service pluridisciplinaire (en japonais) aux sociétés d’origine japonaise que ComptaPlus a trouvé une place unique dans une spécialité créée de toutes pièces.