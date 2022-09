Grant Thornton France acquiert l’agence Primum Non Nocere

L’agence Primum Non Nocere et ses 40 collaborateurs, qui réalisent notamment des diagnostics RSE et des études techniques avec la mise à disposition d’outils et indicateurs adaptés, intègrent les effectifs de Grant Thorton France. « La RSE est depuis quelques années au cœur des organisations. Pour aider tous les acteurs à passer de l’intention à l’action, nous avons développé des outils et des méthodes pertinentes qui rendent la transformation durable accessible à tous. Cette expertise de terrain permet de garantir une démarche très opérationnelle et efficace. Les défis à relever sont en effet nombreux et nous connaissons les solutions pour agir sans subir. Ainsi, afin de couvrir tous les secteurs de l’économie, il était nécessaire de nous adosser à un partenaire dont nous partagions la vision : contribuer à bâtir un avenir plus responsable pour tous. Grâce à ce rapprochement avec Grant Thornton, c’est désormais chose faite », a indiqué Olivier Toma, fondateur de l’agence et désormais associé au sein de Grant Thornton France.

Répondre aux grand enjeux environnement et sociétaux

Grâce à l’acquisition des compétences et des expertises de Primum Non Nocere, Grant Thornton accélère son développement dans la transformation durable des organisations en proposant des solutions augmentées et innovantes. Le cabinet répond ainsi aux grands enjeux environnementaux et sociétaux, ainsi qu’à la santé environnementale via une offre RSE accessible et opérationnelle. Cet engagement est primordial pour Robert Dambo, président de Grand Thornton.

« Ces enjeuxne sont plus des options, ils sont devenus le cœur stratégique des sociétés. Grant Thornton et Primum Non Nocere s’unissent pour accélérer la transformation des entreprises et des organisations au service d’une croissance durable dédiée. Nos expertises communes permettent de proposer des modèles plus résilients, conciliant les défis sociétaux et environnementaux avec la performance globale des sociétés ». Ce rapprochement permet au groupe de s’appuyer désormais sur l’expertise et les solutions mises en œuvre auprès de 700 clients depuis sa création. « Nous combinons l’accompagnement stratégique des sociétés et des organisations de tous les secteurs avec l’expertise terrain d’une équipe d’experts, mobiles sur l’ensemble du territoire », se réjouit Nathalie Magraitte, associée Grant Thornton, en charge de la stratégie RSE.

Développement d’un label THQSE

L’agence Primum Non Nocere qui a développé le label de très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale (THQSE) s’occupe actuellement des établissements de santé mais également des lieux de culture, des sociétés industrielles ainsi que des agences de communication qui sont labellisés. Avec la fusion entre les deux groupes, un élargissement est programmé aux secteurs de la finance responsable, du thermalisme, du luxe et de la mode avec un objectif nouveau : les territoires à mission.