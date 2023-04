Grant Thornton et somanyWays réinventent l’entretien annuel

La question du sens au travail est aujourd’hui au centre des sujets d’attractivité et rétention des entreprises. Pourquoi je fais ce que je fais ? Mon métier exercé aujourd’hui est-il utile à l’intérêt général ? Existera-t-il demain ? Ce sont des interrogations que se posent la grande majorité des salariés. Grant Thornton, Cabinet d’audit et de conseil de nouvelle génération, a souhaité apporter une réponse avec somanyWays, acteur référent du jobcrafting.

Une initiative a été lancée pour accompagner le questionnement professionnel et l’évolution de carrière de nos collaborateurs. Débutée en fin d’année 2022 au sein des directions du métier Audit de Paris et de Lyon, elle se déploie progressivement dans les autres métiers et régions du groupe depuis février 2023.

Connaitre sa situation professionnelle et ses perspectives d’évolution

L’ambition est d’étendre ce dispositif pour en faire la stratégie d’évolution professionnelle du cabinet au niveau national. Cette approche innovante se décline en 3 étapes :

L’introspection , grâce à un outil d’auto-diagnostic en ligne : 60 questions pour identifier ce qui fait sens au travail pour le collaborateur, évaluer ses besoins prioritaires et ses moyens d’action, de manière totalement anonyme ;

, grâce à un outil d’auto-diagnostic en ligne : 60 questions pour identifier ce qui fait sens au travail pour le collaborateur, évaluer ses besoins prioritaires et ses moyens d’action, de manière totalement anonyme ; La conversation , pierre angulaire de ce dispositif, grâce aux entretiens de sens réalisés entre les collaborateurs et leurs parrains. Une discussion à bâtons rompus avec leur interlocuteur privilégié pour échanger sur les attentes, les leviers à mettre en œuvre, les dispositifs à envisager ;

, pierre angulaire de ce dispositif, grâce aux entretiens de sens réalisés entre les collaborateurs et leurs parrains. Une discussion à bâtons rompus avec leur interlocuteur privilégié pour échanger sur les attentes, les leviers à mettre en œuvre, les dispositifs à envisager ; L’action, pour aligner les aspirations et la réalité, avec la traduction concrète des pistes de solutions évoquées lors des entretiens, que ce soit au niveau groupe ou individuel.

Ce nouveau format permet aux collaborateurs de prendre de la hauteur situation professionnelle, leur alignement et leurs perspectives d’évolution sur leur situation professionnelle, leur alignement et leurs perspectives d’évolution. Les collaborateurs de Grant Thornton ont été invités à s’extraire de leur prisme opérationnel pour identifier ce qui donne vraiment du sens à leur quotidien. Le dispositif pilote déployé a mobilisé tous les niveaux du cabinet :

200 “parrains” ont été formés à la pédagogie somanyWays pour pouvoir animer ces “entretiens sens” ;

600 collaborateurs ont déjà bénéficié d’un accès à la plateforme digitale somanyWays dédiée au bilan et à l’exploration de son sens au travail. Grâce à ce parcours fléché, ils ont pu réaliser leur “check-up professionnel”, évaluer leur alignement au travail et réfléchir à des pistes d’action possibles pour ajuster leur périmètre ou quotidien de travail ;

La donnée issue de ces conversations sur les attentes individuelles dans le groupe a été analysée pour permettre d’ajuster nos politiques en matière d’accompagnement de carrière.

Cette simple conversation authentique et directe a permis d’identifier des points d’amélioration. Grant Thornton a ainsi pu agir vite et mettre en place, sur un temps très court, des actions nouvelles. Les collaborateurs se sont sentis écoutés et soutenus dans leur questionnement professionnel et la communication globale a gagné en fluidité. La pédagogie somanyWays permet de répondre à deux problématiques RH récurrentes et qui sont souvent à l’origine de nombreux départs : des collaborateurs qui n’osent pas et ne savent pas exactement formaliser leurs besoins. En face, des managers qui ne disposent ni du temps ni de la méthodologie pour accompagner leurs équipes de façon personnalisée.

L’outil digital développé offre la possibilité d’accompagner le questionnement individuel à grande échelle. S’il est impossible de se passer de l’humain et de la conversation au cœur de la pédagogie, la plateforme digitale permet de cadrer et standardiser la préparation de ces entretiens structurants. Les collaborateurs se sont présentés à leur entretien de sens avec des propositions de solutions et ont pu faire de cette conversation un vrai temps de co-construction.

Christelle Le Coustumer, directrice des Ressources Humaines de Grant Thornton France, déclare : « La sortie de la crise sanitaire a accentué les interrogations liées au rapport au travail. Les aspirations des salariés ont évolué et les réponses fournies jusqu’à présent par les entreprises ne répondaient pas entièrement aux attentes… C’est particulièrement vrai dans les métiers de l’audit et du conseil. Nous avons voulu donner une autre lecture, notamment en faisant évoluer ces entretiens annuels, trop formatés, qui balisent la relation entre un collaborateur et sa hiérarchie. Nous avons trouvé une réponse adéquate dans l’accompagnement concret proposé par somanyWays avec qui Grant Thornton partage des valeurs communes. L’épanouissement et le sens donné à son travail ne se décrètent pas, ils se construisent au quotidien dans une relation de confiance. ».

Pour Anaïs Georgelin, fondatrice et CEO de somanyWays : « Beaucoup trop de gens subissent leur travail, vivent un quotidien professionnel qui ne les satisfait plus et finissent par se désengager ou s’en aller avant d’en avoir parlé. Il s’agit là d’une tendance de fond qui concerne tout le monde. Pas seulement les nouvelles générations. Il y a urgence à sortir des solutions pansement - babyfoots, coachings psy, enquêtes d’engagement - pour traiter le problème à la racine. Les entreprises ne doivent pas avoir peur de mettre le sujet du sens sur la table. Lui donner une vraie place. C’est ce qu’a osé faire Grant Thornton avec ces entretiens sens. Prendre le temps de se parler, c'est la meilleure manière de co-construire des solutions adaptées à l'échelle individuelle, et en même temps de transformer l'entreprise pour être attractif.».