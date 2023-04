Grant Thornton coopte onze nouveaux associés

Grant Thornton France se félicite de compter ces onze professionnels des métiers de l’Audit, du Conseil et du Droit parmi sa communité d’associés. Ces cooptations sont l’illustration du développement du groupe qui continue sa lancée dans une ambition de croissance. L’exercice 2021-2022 a été marqué par une progression record (+12,1%) de son chiffre d’affaires à 235,4 millions d’euros au 30 septembre 2022 (vs. 209,9 millions d’euros en 2020-2021). Ces performances financières démontrent la pertinence du modèle pluridisciplinaire de Grant Thornton France.

Ces onze nouveaux associés, répartis au sein de nos différents métiers, nous permettent de renforcer l’accompagnement de nos clients, entreprises et organisations, dans leur transformation et les conseiller face à des contraintes et obligations juridiques et fiscales de plus en plus strictes.

Bénédicte Ducloyer (36 ans)

Diplômée de l’Ecole Centrale Paris (2009) et de la London School of Economics (2009), Bénédicte Ducloyer possède douze années d’expérience en conseil financier, avec une spécialisation en évaluation d’entreprises. Elle accompagne les ETI, groupes privés ou sociétés cotées dans leur développement, en les aidant à mesurer la valeur de leurs actifs. Elle réalise ainsi des missions d’évaluation d’entreprises ou d’actifs incorporels dans des contextes transactionnels, fiscaux ou comptables (allocation de prix d’acquisition, test de dépréciation). Après une première expérience chez Pwc Paris en évaluation, elle rejoint l’activité Transaction Services de Grant Thornton France en 2015. Après deux années d’expatriation (2019-2020), elle revient au cabinet en 2021 au sein du métier Conseil Financier au sein de l’équipe dédiée aux Valuation Services.

Céline Fortoul (45 ans)

Diplômée de Néoma Business School Rouen (2001) et forte de 15 années d’expérience, CélineFortoul intervient en tant qu’expert financier dans le cadre de contentieux touchant à différents domaines du droit des affaires. Elle débute sa carrière en 2001 au sein de PwC, où elle acquiert une solide expertise en Audit, intervenant auprès d’entreprises françaises et internationales de l’industrie et des services. Après sept années passées en Audit, Céline Fortoulrejoint l’équipe Forensic du cabinet en 2008. Elle intervient tant sur des missions d’investigation de fraude et de corruption que sur des missions d’évaluation de préjudices dans le cadre de contentieux et d’arbitrages internationaux. Elle rejoint Grant Thornton en 2021 pour développer l’offre « Forensic, Contentieux et Arbitrage International ».

Romuald Froeliger (51 ans)

Diplômé d’une maîtrise MIAGE (1994) et d’un DESS d’audit financier (1995) - Université de Paris Dauphine, et fort de 25 années d’expérience, Romuald Froeliger accompagne les entreprises et organisations du secteur privé dans le cadre de projets de transformation numérique, principalement en pilotage opérationnel de programmes et projets complexes et en gestion des risques et opportunités technologiques. Il débute en 1995 comme Project Manager au sein de la filiale allemande du groupe Sodexo avant de rejoindre le secteur de l’audit et du conseil successivement chez Arthur Andersen (1997-2002), EY (2002-2014) et, en tant qu’associé chez Abington Advisory (2014-2016) puis BDO France.

Thibaut Grange (40 ans)

Avocat (CAPA 2009) et diplômé d’un Master 2 de droit fiscal - Université Paris II Panthéon – Assas, Thibaut Grange a rejoint Grant Thornton en 2011 après avoir collaboré deux ans au sein du cabinet Arsène Taxand. Il conseille des groupes français et étrangers sur l'ensemble tant dans la gestion des problématiques quotidiennes que dans les projets d’investissement ou réorganisation en France et à l’étranger. Il intervient pour des groupes internationaux dans différents secteurs d’activité, (innovation, l’informatique, l’hôtellerie, l’industrie et les services) ainsi que pour des organismes à but non lucratif. Thibaut Grangea également acquis une expérience dans les négociations avec l’administration fiscale ainsi que dans l’accompagnement lors de contrôles et contentieux fiscaux.

Yaïche Issa (41 ans)

Diplômé Master 2 économie et gestion publique - Université de Rennes 1, Yaïche Issa est spécialisé dans le conseil en organisation et management pour le secteur public. Il accompagne les administrations d’Etat, les opérateurs publics, les acteurs de la santé et de la protection sociale ainsi que les collectivités territoriales dans leurs projets de transformation, de leur conception jusqu’à leur mise en œuvre, mais aussi en matière de conduite du changement. Yaïche Issa a rejoint Grant Thornton comme Directeur au sein du Conseil au secteur public en 2021 après une quinzaine d’années d’expérience en conseil sur les projets de transformation de l'action publique et de modernisation des fonctions transverses au sein de différents cabinets : Mazars (de 2005 à 2008 comme Consultant sénior puis comme Senior Manager de 2014 à 2021) et EY (2008 à 2014 comme Manager puis Senior Manager).

Uriell Jehanno-Marrière (42 ans)

Expert-Comptable / Commissaire aux comptes (2015) et diplômée de Burgundy School of Business Dijon (2003), UriellJehanno-Marrière a intégré Grant Thornton France en 2003. De 2003 à 2013, elle évolue au sein du Groupe jusqu’au grade de Manager et réalise des missions d’audit et de Commissariat aux comptes pour des sociétés de service, de négoce, des groupes industriels et des associations. En 2013, Uriell Jehanno-Marrièreest nommée Senior Manager en charge d’une équipe de 5 personnes avec la responsabilité d’un portefeuille de 70 mandats. En 2019, elle devient Directrice Audit au sein du Bureau du Rouen.

Matthieu Lebarbier (37 ans)

Diplômé de l’ESCP Business School, Matthieu Lebarbier est Commissaire aux comptes et Expert-Comptable et possède plus de quinze années d’expérience en audit. Il a débuté sa carrière chez Deloitte en 2006 au sein du département Grands Comptes. Il intègre Grant Thornton en 2018 au sein du département Audit à Paris. Matthieu Lebarbierest spécialisé dans l’audit de groupes internationaux cotés et intervient plus particulièrement dans le secteur TMT (Technologies, Médias et Télécom).

Romain Lochon (44 ans)

Diplômé d’un DESS Droit des Affaires – Université d’Aix-en-Provence (2003) et d’un DESS Gestion des Entreprises – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2004), Romain Lochon possède près de 20 années d’expérience dans l'accompagnement d'entreprises, de leurs actionnaires et/ou leurs créanciers dans l’anticipation et la gestion de phases de tension financière et de restructuration, ou encore d’investissements dans des sociétés en difficulté. Fort d’une double formation en Droit/finance, il débute sa carrière en 2004 au sein de cabinets d’administrateurs judiciaires à Paris. Romain Lochonrejoint Lyon et le département Restructuring du cabinet Mazars en 2006 avant de poursuivre ses activités de conseils au sein de PwC en 2012. Il intègre Grant Thornton en 2016 en tant que Directeur en charge du développement du département Prévention & Restructuration en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté.

Ludivine Mallet (43 ans)

Diplômée de Grenoble Ecole de Management et Commissaire aux comptes, Ludivine Mallet possède près de 20 années d’expérience en audit et. Elle intervient notamment dans des contextes d’introductions en bourse et de différentes opérations de marché (augmentation de capital, émissions obligataires etc.). Elle a débuté sa carrière au sein du Bureau lyonnais de KPMG avant de rejoindre en 2018 le département Capital Markets de KPMG au sein du département technique à Paris. En 2020, elle rejoint Grant Thornton France pour développer et co-animer l’offre Capital Markets.

Patricia Pombo (41 ans)

Diplômée d’un Master 2 « Pratiques Pénales » (2006) - Université de Montpellier et d’un 3e cycle « Audit et Conseil » (2007) - ESM-A Paris, PatriciaPombo possède 16 ans d’expérience au sein de Grant Thornton (suite au rapprochement du groupe Tuillet avec Grant Thornton en 2015). Elle dispose d’une double expertise en matière juridique (droit pénal des affaires) et en gestion des risques (contrôle interne, audit, conformité). Patricia Pomboest responsable du développement de l’offre Corporate compliance, qui aide les entreprises et ses dirigeants (ETI – grand groupe internationaux et entreprise du CAC 40) à répondre aux exigences réglementaires via la mise en place des programmes de conformité afin de prévenir la mise en cause de la responsabilité civil et/ou pénal du dirigeant et de la personne morale.

Sylvain Raynal (35 ans)

Expert-Comptable (2019), diplômé d’un Master Finance - Comptabilité, Contrôle, Audit - Université de Montpellier (2011), SylvainRaynal débute sa carrière en 2011 comme Auditeur financier, chez KPMG Audit Paris. Il rejoint Grant Thornton en 2014 où il réalise l’audit financier de grands groupes cotés (compartiment A d'Euronext) & ETI notamment dans les secteurs de l’industrie, de l’immobilier et du tourisme. Sylvain Raynalen 2017 le bureau de Grant Thornton à Montpellier pour diriger le pôle Audit. Il accompagne quotidiennement des dirigeants d’entreprises cotées, d’ETI familiales et d’entreprises de croissance dans leurs projets de développement.