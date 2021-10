Granrut devient Herald

Le cabinet Granrut, fondé en 1957, a bâti sa renommée dans le domaine du contentieux des affaires au service des entreprises et des institutions publiques et privées.

Au cours des dernières années, le cabinet n'a cessé d'évoluer pour accompagner au plus près ses clients dans un contexte de transformation du monde de l'entreprise dans sa dimension juridique et entrepreneuriale.

Ce développement s'est notamment traduit par une forte expansion de certains pôles d'activités (M&A, private equity, restructuring, droit des nouvelles technologies) et par l'accroissement de l'activité de conseil.

Dans un contexte toujours plus concurrentiel, et pour accompagner cette croissance à l'international, Granrut poursuit sa transformation en adoptant le nouveau nom Herald (annonceur ou messager en anglais), et une nouvelle identité visuelle. Ce choix correspond au parti pris de faire disparaître l'homme au profit de l'entreprise : un changement de nom synonyme de repositionnement.