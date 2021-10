Granrut consolide son activité en développant un partenariat avec Paul Colin

Fort d'une expérience de 20 années de direction de départements spécialisés dans le traitement des difficultés des entreprises au sein de grandes banques françaises, Paul Colin dispose d'une expertise reconnue dans ce domaine.

Avocat au barreau de Paris depuis 2010, Paul Colin intervient – auprès des entreprises et des investisseurs – dans le cadre de procédures de prévention des difficultés ou de procédures collectives, de renégociation de dettes ou encore de transmission d'entreprises. Il élabore et met en œuvre des financements spécifiques dans le cadre d'opérations de restructuration de la dette ou d'adossement.

Ce partenariat permet à Granrut de fournir une solution globale dans le cadre des dispositifs de prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, non seulement sur leurs aspects techniques propres mais également sur les sujets de droit des sociétés, droit social, droit fiscal, financements et adossements qui en découlent.

Le département restructuration – procédures collectives du cabinet Granrut compte trois associés, un of counsel et leurs collaborateurs. L'équipe intervient également sur des dossiers à composante transnationale en particulier avec le german desk du cabinet.