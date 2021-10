Les candidats de la catégorie Moonshot 2040 « sont engagés dans des défis sociétaux et portent des projets prospectifs en vue d'une cité décarbonée où l'environnement et l'humain sont des priorités. Ils peuvent être constitués sous forme d'entreprises, d'associations, ou être portés par des équipes de recherche ».

Créé en 2001 par la Ville de Paris et Paris&Co, l'agence de développement économique et d'innovation de la capitale, les Grands Prix de l'innovation récompensent chaque année des projets dans des secteurs à forte croissance. Il compte également quatre autres catégories réservées aux entreprises françaises innovantes – e-santé, énergie et mobilité, expérience client réinventée et urbain mobile et connecté – qui ont été lancées le 15 juin.

Les Grands Prix 2018

Organisés en cinq catégories, les grands prix offrent à chaque lauréat une dotation de 12 000 euros, ainsi qu'une place dans l'un des incubateurs de Paris&Co.

La catégorie Moonshot 2040 est ouverte aux projets français et internationaux.

Les dossiers de candidatures pourront être déposés sur le site

www.grandsprixinnovation.paris jusqu'au 22 août pour les quatre catégories françaises et jusqu'au 10 octobre pour la catégorie Moonshot 2040.