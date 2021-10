Du procès de Jean Sans Peur à celui de Landru, de la défense de Fouquet à celle de Dreyfus, cette anthologie présente les plus grandes affaires judiciaires et les plaidoiries ou plaidoyers produits pour les accusés ou les victimes. Le lecteur y croisera Victor Hugo, plaidant pour son fils et contre la peine de mort, Emile Zola se jetant dans l'affaire Dreyfus ou Beaumarchais narguant ses créanciers.

Procès politiques (Louis XVI, Marie-Antoinette, l'affaire Calas...), criminels (Lacenaire, la Marquise de Brinvilliers...) ou “littéraires” (Les Fleurs du mal, Madame Bovary...) se succèdent, formant la trame ininterrompue des vicissitudes de la justice. En complément sont présentés des extraits d'œuvres littéraires (Chateaubriand, Alexandre Dumas, Madame de Sévigné...) toutes inspirées par ces hauts faits judiciaires.

Organisé en cinq chapitres (un par siècle), cet ouvrage est très complet et très pédagogique avec pour chaque plaidoirie ou procès : une page qui rappelle les faits, une qui reproduit l'intégralité de la plaidoirie et une dernière qui rappelle l'exploitation qui a pu en être faite dans la littérature française (ex. une fable de La Fontaine après le procès de Fouquet).

Un ouvrage réalisé sous la direction de Nicolas Corato, président de l'institut de recherches politiques "Place de la République".

Grandes plaidoiries & Grands procès

L'art de l'éloquence depuis le XVe siècle

Aux Editions Heredium

De Nicolas Corato