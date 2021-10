Grand Prix des jeunes créateurs du commerce : les six finalistes dévoilés

Depuis sa création en 2007, le Grand Prix des Jeunes Créateurs du Commerce, créé par Unibail-Rodamco, est le premier concours de France, par la dotation exceptionnelle qu'il propose. Il a permis de détecter et d'encourager de nombreux entrepreneurs en lançant des marques aux concepts novateurs, telles que Yellowkorner, Arteum, Tailor Corner, Sports d'Epoque ou encore Jimmy Fairly. Une révolution des modèles que suivent avec attention les équipes d'UR lab., le premier incubateur en France dédié à l'innovation dans l'immobilier commercial.

LES LAUREATS 2014

Gagao : nouveau concept de restauration rapide

Cacaotéria artisanale, Gagao surfe sur les tendances du street food, fast good, coffee shop... La startup qui promet une expérience gustative inédite sur fond de chocolat joue la carte de l'artisanat, du bio et de l'équitable. Tout ça dans un univers visuel fun et décalé, en phase avec son temps et sa cible d'urbains hyper connectés à la recherche de produits originaux et de qualité, à prix raisonnables. Après une première boutique ouverte à Strasbourg qui fonctionne à 100 %, Stéphane Gross ouvrira en 2015 un deuxième magasin à Paris et plein de petits très rapidement s'il gagne le Grand Prix des Jeunes Créateurs du Commerce 2014.

La P'tite Bête : vêtements pédagogiques pour les petits

Alors que le marché de la petite enfance continue sa croissance, grosse innovation dans le vêtement d'éveil avec Shiva Shaffii-Bodson, une jeune créatrice qui revisite totalement le concept de la traditionnelle layette en le rendant enfin ludique et connecté. Dans les futures boutiques de la P'tite Bête, on va ainsi pouvoir découvrir des vêtements mais aussi des jouets qui sont en réalité des objets connectés qui débloquent un contenu ludo-éducatif évolutif à lire sur tablettes et smartphones pour le plus grand plaisir des petits et de leurs familles. Shiva Shaffii-Bodson propose déjà 200 modèles aux vertus pédagogiques qui dépoussièrent notre vision de l'apprentissage.

LetmeSee : lunettes pour tous

Parce que 100 % de la population est ou sera concernée un jour par la presbytie, Quentin Couturier Chouraqui, Xavier Aguera et Charles Brun ont lancé en 2010 See Up, la première lunette de lecture en libre-service. Depuis, ils n'arrêtent pas de lancer de nouveaux modèles qui révolutionnent les usages et facilitent la vue au quotidien. Finition Soft Touch, design moderne, branches Flex... l'innovation est dans leur ADN et ils se tournent désormais dans des magasins en propre. L'ambition de nos trois compères ? Que LetmeSee devienne d'ici quelques années le Swatch de la vision...

Café Marlette : nouveau concept de restauration rapide

Marlette est connue pour ses préparations bio à base de produits issus de l'agriculture biologique pour pains et pâtisseries à réaliser chez soi en quelques minutes en ajoutant des ingrédients frais pour faire de délicieux gâteaux maison. Pour autant, Margot Caron et Scarlette Joubert, les deux entrepreneuses, ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure avec les Cafés Marlette : un concept de restauration rapide qui reprend les ingrédients originels. On y trouve toutes les préparations Marlette, des accessoires pour la cuisine, une carte saine et savoureuse de produits maison sucrés/salés à consommer sur place, mais aussi des boissons ou des pâtisseries à emporter... Et tous les gâteaux sont préparés devant les clients.

Rice Trotters : un autre concept de restauration rapide

Ambiance voyage chez Rice Trotters, un tout nouveau concept de restauration rapide qui propose de partir à la découverte de toutes les variétés de riz et des recettes qui parsèment le monde. Risotto champignons parmesan (Italie), riz rouge agneau carotte cumin (Maroc), riz noir vénéré cabillaud légumes grillés sauce tandoori (Inde), riz blanc thaï curry coco poulet petits légumes (Thaïlande)..., Laurianne Ferté d'Hoir et Anthony Boucher subliment cet aliment. En bol, en muffins, à croquer, salé ou sucré, ils révèlent les vertus du riz et sa richesse à travers de nombreux plats savoureux venus des quatre coins du monde.

Ysé : nouvelle marque de lingerie tendance

Alors que 31 % des femmes qui portent des bonnets A et B sont insatisfaites par les produits proposés sur le marché, Bérengère Lehembre et Clara Blocman viennent de créer Ysé, une marque française de lingerie enfin 100 % dédiée aux petites poitrines. Les ensembles Ysé dévoilent, avec un style terriblement moderne, l'extrême féminité des petites poitrines. Un marché de près de 4 millions de clientes potentielles…