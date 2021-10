Grand Prix des jeunes créateurs du commerce 2014

Depuis sa création en 2007, le Grand Prix des jeunes créateurs du commerce, créé par Unibail-Rodamco, est le premier concours de France, par la dotation exceptionnelle qu'il propose. Il a permis de détecter et d'encourager de nombreux entrepreneurs en lançant des marques aux concepts novateurs, telles que Yellowkorner, Arteum, Tailor Corner, Sports d'Epoque ou encore Jimmy Fairly. Une révolution des modèles que suivent avec attention les équipes d'UR lab., le premier incubateur en France dédié à l'innovation dans l'immobilier commercial. « Nous nous inscrivons dans la démarche initiée depuis plus de deux ans par Unibail-Rodamco, note Ludovic Flandin, directeur général d'UR lab. Notre mission est en effet de réfléchir à de nouveaux outils et des concepts exclusifs qui réinventent l'expérience shopping par ses standards d'accueil, de service, de design, d'architecture, de marketing digital... et qui répondent encore davantage aux exigences des marques et des consommateurs ».

Le Grand Prix des jeunes créateurs du commerce est ainsi un terreau idéal pour identifier les nouveaux concepts les plus porteurs et mettre en place un dispositif complet pour les aider à se développer. « Avec ce concours, nous offrons aux lauréats 1 350 000 € de dotations et un accompagnement personnalisé par des experts du commerce pour qu'ils s'implantent avec succès dans les centres de shopping d'Unibail-Rodamco », souligne Ludovic Flandin.