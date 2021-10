Le Grand Prix des Entreprises de Croissance est le fruit d’une réflexion entre le ministère de l’Économie et des Finances et le groupe Leaders League. Une volonté commune est née de récompenser au niveau national les entreprises françaises en plein essor. Suite au succès de la première édition, Leaders League et le ministère poursuivent leur partenariat et engagement pour mettre à l’honneur les entreprises les plus méritantes.

Cet événement a une double ambition : apporter une reconnaissance publique au succès des champions économiques et encourager l’audace, l’ambition et le leadership dont ils font preuve ; et contribuer à l’émergence d’entreprises de taille intermédiaires en France.

Au cours d’une soirée prestigieuse, les dirigeants des entreprises sélectionnées seront mis à l’honneur. En présence des membres du jury, des représentants des institutions partenaires et des médias, les lauréats de chaque secteur seront révélés.

Cette année, le Grand Prix des Entreprises de Croissance est couplé aux conférences du G20 Strategy & Management Summit – édition Croissance & Innovation, afin de proposer une journée complète dédiée aux stratégies de croissance et à l’innovation. Une soixantaine d’intervenants de haut niveau interviendrons parmi lesquels Gérald Karsenti, P-DG, HP France, Denis Martin, directeur Europe, PSA Peugeot Citroën, Olivier Grémillon, directeur EMEA, AirBnB, Nicolas Beytout, fondateur et journaliste, L’Opinion et Thierry Petit, P-DG & Co-fondateur, Showroomprive.com.

La matinée s’ouvrira sur une plénière consacrée aux stratégies gagnantes de la compétitivité française, puis sur une keynote intitulée « comment robotique et technologie vont bouleverser votre chaîne de production ? ». Cette 5e édition du sommet de la stratégie et du management sera divisée en quatre modules : stratégie et croissance ; transformation digitales, marketing et technologie ; management et organisation ; stratégie d’innovation et transformation digitale.