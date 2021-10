Grand Prix Business Angels de la Création

Créé par Investissor, le Grand Prix Business Angels de la Création a pour vocation de valoriser l'entrepreneuriat et le rôle des Business Angels en France. Avec WeLikeStartup, la plateforme des Business Angels et du Crowdfunding, l'édition 2014 innove en proposant la première dotation participative : six prix sont à remporter pour une cagnotte de 10 000 € minimum garantis auxquels viennent s'ajouter de nombreuses contributions.

Investissor - Arnaud Olszak