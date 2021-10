Grand Paris : un tour piéton pour découvrir le tracé du métro

En partenariat avec la Société du Grand Paris, en charge du projet du GPE, Enlarge Your Paris propose de découvrir à pied le parcours qu'empruntera le Grand Paris Express, ce réseau de 200 km de lignes automatiques autour de la capitale dont la mise en service totale est prévue en 2030. En 12 étapes quotidiennes de 10 à 15 kilomètres, les randonneurs relieront chaque jour les gares ferroviaires du Grand Paris.

A l'occasion de cette randonnée, une carte du Grand Paris des piétons sera réalisée, visant à compléter celle déjà existant du réseau de transports en commun. Elle intégrera des lieux culturels et des paysages propres à certains recoins de la région parisienne mais aussi des aspects plus pratiques liés directement à la marche à pied.

Le nombre de marcheurs est limité à 50 par jour en raison des restrictions sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus, mais les inscriptions sont encore possibles sur le site ou la page Facebook d'Enlarge Your Paris ainsi que sur le site Explore Paris. En arpentant la région parisienne, les participants pourront en apprendre plus sur l'avancée du futur réseau de transport métropolitain, puisque des responsables de la Société du Grand Paris seront présents pour en parler.

Pour Vianney Delourme, responsable d'Enlarge Your Paris, l'objectif de ce "tour piéton" est "de mieux faire connaître le Grand Paris, ses paysages, ses monuments, ses acteurs culturels, ses espaces verts inattendus, ou mal connus...". Pour lui, il s'agit aussi d'"un symbole du renouveau des promenades urbaines et de la marche en ville".