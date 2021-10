Grand Paris : mise en garde du Medef Ile-de-France

« Nous dénonçons depuis de très nombreuses années l’empilage des structures d’administration territoriale en Ile-de-France et les dépenses de fonctionnement qui en résultent pour les contribuables, ménages et entreprises. Ce n’est pas la création de la Métropole du Grand Paris (MGP) sous la forme d’un Etablissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre qui pose problème, c’est sa création sans remise en cause des structures existantes, en particulier celles des départements.

C’est la superposition des structures, la superposition des charges qui en résulte et celle de la fiscalité de plus en plus lourde qui en découle que les entreprises ne peuvent plus accepter. Dans un contexte économique très difficile (près de 70 000 entreprises ont disparu en France depuis le début de l’année), les entreprises parisiennes et des Hauts-de-Seine notamment refusent de voir augmenter leur contribution foncière d’environ 35%.

Les entreprises franciliennes subissent depuis 2011 une augmentation de 500 millions par an de leurs contributions pour financer le réseau de métro Grand Paris Express. Elles ne peuvent accepter de participer à nouveau au financement d’une nouvelle structure dont on ne connaît ni les contours précis ni les prérogatives.

Le financement de la MGP doit se faire à fiscalité constante ce qui nécessite des économies dans les communes concernées de l’ordre de 3,5 milliards d’euros par an. Les chefs d’entreprise franciliens appellent donc de leurs vœux le Gouvernement à accompagner la création de la MGP d’une réduction des structures territoriales existantes sans laquelle il n’y aura aucune économie possible. »