Grand Paris : les syndicats de l'eau signent un partenariat

En signant cette convention, les deux grands services publics de l’eau et de l’assainissement visent à renforcer la coopération bilatérale entre les deux grands syndicats qui assurent le cycle de l’eau pour des millions d’usagers de l’agglomération parisienne.

Le Sedif, responsable de la production et de la distribution de l’eau potable pour 4,5 millions d’habitants et le SIAAP, en charge du traitement des eaux usées de 9 millions de Franciliens, souhaitent ainsi développer les échanges et leurs synergies pour renforcer les interactions et les collaborations, notamment techniques et institutionnelles, dans différents domaines.

Ils entendent ainsi favoriser au mieux les démarches environnementales et de sécurité industrielle, les échanges sur les évolutions dans les usages de l’eau ainsi que sur les aspects sociaux et sociétaux, travailler sur la facture de l’eau et ses incidences sociales, partager les enjeux technologiques et d’innovation nécessaires pour l’avenir de l’eau et de l’assainissement dans la métropole du Grand Paris, et poursuivre des objectifs communs en matière de coopération internationale.

Pour la mise en œuvre de ce partenariat, le Sedif et le SIAAP constitueront un comité de pilotage adossé à un comité technique, composé de membres élus de chaque structure et de représentants des services techniques.

Forts de leur expérience, et des liens techniques et financiers déjà existants, ces deux institutions répondent ainsi aux nouveaux défis liés aux enjeux environnementaux, de préservation de la ressource, de qualité et d’efficience du service rendu aux Franciliens.