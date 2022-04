GRAND PARIS : les œuvres collectives de Kulturelia valorisent “l’art pour tous”

« J’ai toujours voulu connecter le public à l’art, trouver un moyen de l’engager dans le processus de création artistique et de s’exprimer autour d’une thématique actuelle. Cela permet de s’inscrire dans l’art et d’appartenir à un monde plus engagé humainement », explique Aurélia Bizouard, la fondatrice et directrice artistique de Kulturelia. Le groupe Kulurelia propose donc de créer collectivement des œuvres d’art, afin de permettre au public de s’exprimer sur un sujet actuel et choisi.

Devenir artiste le temps d’un projet

Accompagnée d’une équipe d’animateurs pour l’accompagnement technique sur la projection de lumière, Aurélia Bizouard a déjà monté de nombreux projets à l’international, en collaboration avec des municipalités, des équipes de développement local, des architectes, des associations ou encore des écoles. Centré sur “l’art pour tous”, Kulturelia permet au public de s’exprimer sur un thème actuel à travers une pratique artistique collective, qui donne vie au terme de l’atelier à une grande réalisation sur toile ou directement sur une surface murale in situ. L’œuvre permet ainsi de créer du lien entre ses participants, qui participent à la politique du groupe de « faire œuvre ensemble pour faire monde ensemble ».

Kulturelia en Île-de-France

Depuis que le concept est arrivé en France, Aurélia Bizouard a développé des projets dans les 13ème et 14ème arrondissements, notamment au sein du Village Reille où une fresque a été créée à l’entrée du site. « L’œuvre est toujours créée dans un contexte donné et un lieu précis », souligne la fondatrice du groupe. Ces fresques permettent ainsi de parler de sujets importants “qui permettent d’éveiller les gens sur la question”, d’après elle. A l’espace Chanorier de Croissy-sur-Seine dans les Yvelines, une œuvre a été réalisée autour de la nature, en lien avec Clé Verte, un programme de sensibilisation des jeunes à la nature, destiné aux publics jeunes. L’œuvre a été co-créée collectivement durant deux jours et les participants ont suivi les traits de lumière projetée pour réaliser le dessin. Désormais, la fresque permet également de servir d’appui pour sensibiliser le public à la nature.