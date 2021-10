Grand Paris : Le Syndicat des eaux optimise ses investissements grâce au projet Muse

Pour le Sedif, l'objectif est de faire des choix d'investissements éclairés et optimisés afin de maintenir la meilleure qualité de l'eau possible pour les usagers et garder une maîtrise des prix sur le long terme.

Dans cette optique, le syndicat des eaux a collaboré avec la société Forcity pour mettre en place la Modélisation urbaine systémique (Muse). Cet outil interactif d'aide à la décision intègre plusieurs modèles d'évolution couplés au modèle hydraulique du Sedif. Ils sont consacrés à l'étude des effets sur le long terme de l'usage des sols et de la consommation d'eau pour le dimensionnement des réseaux de transport et de distribution d'eau potable.

Le Sedif pourra ainsi programmer les décisions structurantes, techniques et politiques. L'étude de l'interaction entre chaque sous-système par la simulation de scénarii d'évolution urbaine à échéance 2020-2025 permettra d'intégrer les projets d'aménagement du Grand Paris (Grand Paris express, opérations d'intérêt national, contrat de développement territoriaux) et les évolutions extérieures au système d'eau potable.

Un test est prévu sur deux secteurs pilotes à fort potentiel de développement : le pôle métropolitain du Bourget au nord, et la zone du plateau de Saclay au sud, pour simuler leur dynamique d'évolution et leurs conséquences sur la planification du renforcement du réseau d'eau potable.

Le Sedif innove à travers quatre projets pour optimiser l'efficacité du service public de l'eau.